Сахалинцы все еще могут увидеть картины земляка Юрия Степанова
Персональная выставка заслуженного художника России Юрия Викторовича Степанова, посвященная 85-летию со дня рождения автора и 55-летию его творческой деятельности, продолжает работать в областном художественном музее.
Юрий Степанов – один из ведущих мастеров реалистической пейзажной живописи стоявший, наряду с другими художниками, у истоков сахалинского искусства. С 1985 года он пополняет ряды членов островного отделения творческой общественной организации "Союз художников России".
За весь свой творческий путь активно участвовал во многих зональных, всероссийских, республиканских выставках. Его работы хранятся в сахалинских музеях, а также частных коллекциях России и зарубежья.
Увидеть работы земляка сахалинцы могут до 31 августа, сообщили в пресс-службе художественного музея.
Справки по телефону: 72-36-43.
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