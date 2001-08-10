Сахалинцы все еще могут увидеть картины земляка Юрия Степанова

Персональная выставка заслуженного художника России Юрия Викторовича Степанова, посвященная 85-летию со дня рождения автора и 55-летию его творческой деятельности, продолжает работать в областном художественном музее.

Юрий Степанов – один из ведущих мастеров реалистической пейзажной живописи стоявший, наряду с другими художниками, у истоков сахалинского искусства. С 1985 года он пополняет ряды членов островного отделения творческой общественной организации "Союз художников России".

За весь свой творческий путь активно участвовал во многих зональных, всероссийских, республиканских выставках. Его работы хранятся в сахалинских музеях, а также частных коллекциях России и зарубежья.

Увидеть работы земляка сахалинцы могут до 31 августа, сообщили в пресс-службе художественного музея.

Справки по телефону: 72-36-43.