В связи с погодными условиями открытие выставки «Игра» в рамках Национального проекта «Культура» в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» перенесено с 7 августа на 11 августа. Интерактивный выставочный проект из Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» откроется в 16:00.

Сахалинцы и гости острова познакомятся с историей таких современных игр, как пазлы, лото, игра в гуськи, кукольный театр, и увлечениями детей XIX века. Например, пазлы, которые зародились в Англии, раньше были деревянными и использовались в обучении географии. В России они появились в XIX веке и назывались «пузелями». Помимо этих забав ребята поиграют в игру-ходилку «Путешествие из Москвы на Сахалин».

Мемориальные предметы быта и этнографии конца XIX века, принадлежавшие семье Чеховых, редкие книги, нумизматика и многое другое будет представлено в экспозиции.

Выставка будет работать с 11 августа по 20 сентября.