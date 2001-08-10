В Южно-Сахалинске стартуют творческие мероприятия «Культурной столицы» в сквере у фонтанов
В Южно-Сахалинске стартует череда концертов под открытым небом в рамках общегородского проекта «Культурная столица». Выступления лучших творческих коллективов будут проходить каждый четверг до конца месяца.
Ценителей песенных традиций казачьего фольклора 13 августа приглашают получить заряд позитивного настроения и насладиться яркими номерами народного ансамбля казачьей песни «Воля». Мероприятие состоится в сквере у фонтанов на площади Ленина в 18.00.
Здесь же в эту пятницу, 14 августа, для любителей и профессионалов вокального искусства пройдет первая в этом сезоне караоке-битва. Заявки на участие в уже традиционном и всеми любимом конкурсе «Караоке онлайн» принимаются на месте проведения с 17.00. Участникам предоставляют сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус.
С афишей предстоящих мероприятий «Культурной столицы» можно ознакомиться на сайте ДК «Родина» http://rodina-dk.ru/.
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