Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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15:04, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Фотовыставку, посвященную травле подростков в школе, откроют в Южно-Сахалинске

Сахалинские подростки откроют выставку "Жажда веселья" про буллинг в Южно-Сахалинске в металлическом контейнере у "Комсомольца". Участники продюсерской мастерской фестиваля "Край света. Восток" представят фото, посвященную школьной травле. Открытие состоится 22 августа в 15:00.

"Подростки по всему миру сталкиваются с оскорблениями и издевательствами со стороны своих сверстников. Почему это происходит? Один из школьников, который сам стал жертвой травли, отреагировал на этот вопрос так: "Ответ прост — банальная жажда веселья за счёт насилия. Вот и всё". Основой для выставки стали портреты и истории подростков, которые стали жертвами травли. ", — отметили в пресс-службе кинофестиваля.

Перед открытием выставки состоится общероссийская премьера подростковой драмы Кей ТиКерран "Школа на выживание" (США, 2019), главная героиня которой борется с буллингом. Показ запланирован на 13:00. После показа фильма режиссер и исполнительница главной роли Эйвери Арендес в рамках сессии Q&A ответят на вопросы зрителей про картину по видеосвязи.

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