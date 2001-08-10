В Поронайске открылась выставка «Остров-крепость Матуа»

18 июня 2020 года в Поронайском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Остров-крепость Матуа». День открытия приурочен к 75-летию начала Курильской десантной операции, с которой началось освобождение островов Курильской гряды.

Этот выставочный проект музейно-мемориального комплекса «Победа» - результат полевых исследований 2016-2017 гг., совместных экспедиционных работ Министерства обороны Российской федерации, Сахалинского отделения Русского географического общества и Сахалинского областного краеведческого музея. Также в исследованиях принимал участие автор выставки - начальник научного отдела ММК «Победа» Игорь Анатольевич Самарин.

В музее Поронайского городского округа представлены подлинные предметы, собранные во время проведённых на острове исследований, авторские фотографии, рассказывающие как выглядели фортификационные и инженерные вооружения. Также представлены предметы бытового назначения, снаряжения, вооружения, которыми пользовались служащие японского флота армии, а также советские солдаты, занявшие остров Матуа 25 августа 1945 года и находившихся там вплоть до 1990-х годов.