Интерактивная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» откроется в Южно-Сахалинске

Проект приурочен сразу к нескольким важным событиям – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведению Года памяти и славы в России, окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Выставка будет работать с 29 августа по 11 октября 2020 года в Историческом парке «Россия – моя история». Вход свободный.

– Экспозиция будет представлена в 23 регионах страны. Сахалинская область первой откроет выставку для посетителей, - рассказала Нонна Лаврик, министр культуры и архивного дела Сахалинской области. - Особой гордостью для островного региона является тот факт, что в федеральный контент впроекта вошли живописные полотна из фондов сахалинских музеев.

Сахалинцев и гостей города ждет уникальная мультимедийная коллекция – более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века оживут с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Одним из ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Современные технологии оживят героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и других известных художников. В интерактивном формате знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна.

Мультимедийный проект является продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. С момента открытия выставки в столице, состоявшейся при участии Президента РФ В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ее посетили свыше 250 тысяч человек.