Расписание фильмов фестиваля

В Южно-Сахалинске идёт фестиваль "Край Света 2020". До 29 августа в крупнейших кинотеатрах "Октябрь" и "Комсомолец" покажут около 30 фильмов.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, большинство картин программы продублируют на портале "Культура.рф". Исключением стали те ленты, на которые правообладатели не смогли предоставить онлайн-права.

Показы бесплатны. Билеты можно получить на портале sakhkino.ru. Распространять их будет за сутки до события. На одного человека выдается не более двух бесплатных билетов.

Расписание фильмов