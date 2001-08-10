Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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13:12, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Расписание фильмов фестиваля "Край Света 2020" на 24-25 августа

Расписание фильмов фестиваля

В Южно-Сахалинске идёт фестиваль "Край Света 2020". До 29 августа в крупнейших кинотеатрах "Октябрь" и "Комсомолец" покажут около 30 фильмов.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, большинство картин программы продублируют на портале "Культура.рф". Исключением стали те ленты, на которые правообладатели не смогли предоставить онлайн-права.

Показы бесплатны. Билеты можно получить на портале sakhkino.ru. Распространять их будет за сутки до события. На одного человека выдается не более двух бесплатных билетов.

Расписание фильмов

 

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