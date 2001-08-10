7 военных оркестров выступят на фестивале «Спасская башня на Сахалине»
7 военных оркестров выступят на фестивале «Спасская башня на Сахалине». С 9 по 13 сентября пройдет одно из главных музыкальных событий осени в рамках национального проекта «Культура». В островном регионе соберутся более 350 выдающихся музыкантов России.
Военные оркестры выступят в Южно-Сахалинске и его планировочных районах, а также в Аниве, Корсакове, Холмске, Невельске, Долинске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском.
– Для нас огромная честь проводить этот фестиваль в год празднования 75-летия Великой Победы, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – За 10 лет своего существования «Спасская башня» стала не только самым масштабным военно-музыкальным фестивалем на Сахалине, но и значимым событием в культурной жизни всего Дальнего Востока.
Многие участники фестиваля уже полюбились островным зрителям. На музыкальном празднике выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск), оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).
Юные военные музыканты-суворовцы в свой нынешний визит на остров, помимо выступлений на открытых площадках, порадуют зрителей сольным концертом в Чехов-центре.
Два военных музыкальных коллектива приедут на Сахалине впервые. Это оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (Новосибирск) и военный оркестр имени О. Лундстрема 101-й бригады управления 29 общевойсковой армии (Чита).
Открытие музыкального праздника состоится в киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска, а закрытие – на стадионе «Космос» в городском парке.
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