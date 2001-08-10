Выставка "Вторая Мировая" открыта в областном художественном музее в рамках проекта "Весна Победы", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа, на выставке представлены графические произведения и плакаты из фондов музея. Первые посетители узнали о выдающихся мастерах советского плаката таких как Виктор Дени – один из тех, кто стоял у истоков развития советского плакатного искусства, Виктор Корецкий – основатель студии плакатов для общества Красного Креста в военные годы, Леонид Голованов – автор знаменитых плакатов "Все для фронта, все для победы", "Дойдем до Берлина", "Красной Армии – слава!!!".

На выставке представлена серия графических произведений "Подвиг и память" сахалинского художника Сергея Новоселова, посвященная освободителям Сахалина и Курильских островов. В своих произведениях художник запечатлел подвиги героев Второй мировой войны: Григория Светецкого, Леонида Смирных, Николая Вилкова, Степана Савушкина.

Цикл "Памяти Хиросимы", посвященный трагедии конца Второй мировой войны, представлен работами Латвийского художника Гунара Кроллиса.