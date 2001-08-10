Воспитанники «Лучиков» стали победителями конкурса «Земля талантов»

Призовые места на всероссийском конкурсе «Земля талантов» заняли учащиеся Областного центра внешкольной воспитательной работы.

– Четверо наших детей приняли участие в региональном отборочном туре VII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», – рассказала преподаватель вокала, руководитель эстрадного вокального ансамбля «Лучики» Наринэ Погосян.

Конкурс проходил удалённо в онлайн-формате: был организован просмотр снятых заранее видеороликов конкурсантов. При этом некоторых из них, в том числе сахалинок Анастасию Мельниченко и Варвару Бизяеву, в ходе видеотрансляции попросили продемонстрировать свои вокальные данные вживую и, по словам преподавательницы, жюри было в восторге.

По итогу регионального этапа конкурса воспитанники «Лучиков» Анастасия Мельниченко и Варвара Бизяева стали лауреатами I степени в номинации «Вокал» в разных подгруппах. Артём Сафронов получил диплом II степени, Дарья Душук – III степени. Из победителей будут отбираться кандидаты на поездку в Москву для участия в федеральном этапе конкурса.

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» – это смотр юных вокалистов, танцоров, актёров, чтецов и поэтов. Организует его АНО «ЛидерПро» (г. Москва).

Конкурс проводится по трём возрастным категориям (7–10, 11–14 и 15–17 лет) в номинациях «Вокал», «Хореография», «Литературное творчество (поэзия) / Художественное чтение» и «Театральная постановка / Оригинальный жанр».