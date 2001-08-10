Международная научная конференция «Остров Сахалин» А.П. Чехова в XXI веке» в этом году соберет около 60 участников. Масштабное событие состоится в регионе с 14 по 20 сентября. С докладами помимо сахалинских ученых выступят гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Ялты, Мелихова и других городов страны. Приглашены к участию и зарубежные исследователи из Аргентины, Бразилии, США и Японии. Ряд из них присоединится к мероприятию с видеосообщениями.

В программе VII конференции – пленарное и секционные заседания. Ученые обсудят досахалинский период жизни и творчества русского классика, причины его путешествия на остров, феномен чеховского подвижничества в XXI веке, наследие писателя и ряд других вопросов.

­– 30 лет назад прошла первая международная чеховская конференция. Проводить ее каждые пять лет стало традицией. Оргкомитет решил в этот раз расширить географию городов и мероприятий. На площадках Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Долинска, Корсакова, Смирных и села Кировское Тымовского района помимо традиционных секционных заседаний состоятся выставки, презентации книг, семинары, тематические встречи и другие события, – рассказала директор музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Директор историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин» Темур Мироманов отметил значимость мероприятия, для которого не стала препятствием даже пандемия.

– Это показывает, что конференция – не дежурное мероприятие. Благодаря ей мы получаем возможность пообщаться с исследователями и учёными, поделиться своими научными открытиями и задать вопросы. В мире существует восемь чеховских музеев, и все они принимают самое активное участие в деятельности по увековечиванию творческого наследия писателя, изучению различных аспектов деятельности Чехова и окружающих его лиц. И нам важно обменяться ценным опытом с коллегами, – сказал Темур Мироманов.

Пленарное заседание конференции состоится 14 сентября в Южно-Сахалинске. На следующий день секционные заседания пройдут в Корсакове и Долинске. Жители и гости этих городов смогут посетить филологическую и историко-краеведческую секции.

Во время проведения конференции в области откроется шесть выставок. Первой 13 сентября в 17:00 начнет работать экспозиция «Хранители истории. Часть I. Легенды» в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Далее будут открыты выставки из центральных музеев России – Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина и Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Порадуют участников и посетителей конференции и выставки местных художников Натальи Кирюхиной и Тамары Королевой, связанные с Чеховым и его эпохой.

В дни конференции также состоятся театральные показы: 15 сентября – моноспектакль «Архиерей» в Историческом парке «Россия – моя история», организованный Чехов-центром, а 19 сентября – эскиз спектакля «Блажь» в Сахалинском театре кукол.

Подробнее об основных событиях конференции можно узнать по ссылке.

VII Международная научная конференция «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке», посвящённая 160-летию со дня рождения А. П. Чехова, 130-летию со дня его путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием проводится министерством культуры и архивного дела Сахалинской области при участии регионального правительства.