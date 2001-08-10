Международная научная конференция «Остров Сахалин» А.П. Чехова в XXI веке» в этом году соберет около 60 участников
Международная научная конференция «Остров Сахалин» А.П. Чехова в XXI веке» в этом году соберет около 60 участников. Масштабное событие состоится в регионе с 14 по 20 сентября. С докладами помимо сахалинских ученых выступят гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Ялты, Мелихова и других городов страны. Приглашены к участию и зарубежные исследователи из Аргентины, Бразилии, США и Японии. Ряд из них присоединится к мероприятию с видеосообщениями.
В программе VII конференции – пленарное и секционные заседания. Ученые обсудят досахалинский период жизни и творчества русского классика, причины его путешествия на остров, феномен чеховского подвижничества в XXI веке, наследие писателя и ряд других вопросов.
– 30 лет назад прошла первая международная чеховская конференция. Проводить ее каждые пять лет стало традицией. Оргкомитет решил в этот раз расширить географию городов и мероприятий. На площадках Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Долинска, Корсакова, Смирных и села Кировское Тымовского района помимо традиционных секционных заседаний состоятся выставки, презентации книг, семинары, тематические встречи и другие события, – рассказала директор музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
Директор историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин» Темур Мироманов отметил значимость мероприятия, для которого не стала препятствием даже пандемия.
– Это показывает, что конференция – не дежурное мероприятие. Благодаря ей мы получаем возможность пообщаться с исследователями и учёными, поделиться своими научными открытиями и задать вопросы. В мире существует восемь чеховских музеев, и все они принимают самое активное участие в деятельности по увековечиванию творческого наследия писателя, изучению различных аспектов деятельности Чехова и окружающих его лиц. И нам важно обменяться ценным опытом с коллегами, – сказал Темур Мироманов.
Пленарное заседание конференции состоится 14 сентября в Южно-Сахалинске. На следующий день секционные заседания пройдут в Корсакове и Долинске. Жители и гости этих городов смогут посетить филологическую и историко-краеведческую секции.
Во время проведения конференции в области откроется шесть выставок. Первой 13 сентября в 17:00 начнет работать экспозиция «Хранители истории. Часть I. Легенды» в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Далее будут открыты выставки из центральных музеев России – Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина и Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Порадуют участников и посетителей конференции и выставки местных художников Натальи Кирюхиной и Тамары Королевой, связанные с Чеховым и его эпохой.
В дни конференции также состоятся театральные показы: 15 сентября – моноспектакль «Архиерей» в Историческом парке «Россия – моя история», организованный Чехов-центром, а 19 сентября – эскиз спектакля «Блажь» в Сахалинском театре кукол.
Подробнее об основных событиях конференции можно узнать по ссылке.
VII Международная научная конференция «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке», посвящённая 160-летию со дня рождения А. П. Чехова, 130-летию со дня его путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием проводится министерством культуры и архивного дела Сахалинской области при участии регионального правительства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:34 3 Сентября В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19
10:42 3 Сентября Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
11:32 3 Сентября Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
16:42 10 Августа Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу
15:04 11 Августа Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?