Выставку дальневосточных художников могут посетить южносахалинцы

Выставка известных дальневосточных художников Надежды и Владимира Хрустовых открылась в Южно-Сахалинске. Вернисаж расположился в выставочном зале детской художественной школы.

- Ностальгические мотивы в полотнах Владимира Хрустова погружают зрителя в настоящую романтику юности: кисть художника словно сама создает рисунок, размашисто и точно, ее прикосновение определяет особенность фактуры и дает ощущение живого восприятия, передавая настроение автора. Яркие художественные образы, созданные Надеждой Хрустовой в технике батика, легки, изящны и поражают многообразием цвета. Мастерица украшает свои композиции золотой поталью, что придает картине особую глубину и сказочность, - говорят в городской мэрии.

Посетить выставку все желающие могут до 29 сентября с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Вокзальная, 5а. Вход свободный.

Кроме того, организаторы планируют провести мастер-классы по живописи и батику. Подробную информацию об этом расскажут по телефону 721-755.