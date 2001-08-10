Выставку к 125-летию Сергея Есенина откроют в Южно-Сахалинске
Выставку "И в тебе я песней отзовусь…", приуроченную к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, подготовили специалисты областной библиотеки. Она откроется 15 сентября в 17.00.
"На выставке представлены обширные материалы о жизни и творчестве поэта — настоящие сокровища фондов СахОУНБ. Среди экспонатов — не только книги и мультимедийные источники, но и виниловые пластинки с записями художественного чтения произведений поэта и романсами на его стихи, которые можно будет послушать на открытии выставки", - рассказали в пресс-службе учреждения.
Читатели смогут ознакомиться с уникальными книгами из редкого фонда библиотеки, репринтным изданием сборника "Радуница", сантиметровыми книжками-малышками и переводами произведений русского классика на иностранные языки.
Выставку можно посетить с 15 сентября по 8 октября в фойе первого этажа СахОУНБ. Вход свободный.
Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-46.
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