Чехов-центр наградил победителей проекта «ТеатрTRAVEL»

В Сахалинском Международном театральном центре им.А.П.Чехова подвели итоги первого сезона видеопроекта «ТеатрTRAVEL». Церемония награждения победителей состоялась на премьере спектакля «Смешные деньги» в эти выходные. Во время антракта художественный руководитель театра Александр Агеев вручил победителям подарки, главным из которых стал сертификат на посещение любого спектакля Чехов-центра на два лица.

Напомним, что видеопроект приурочен к 90-летию театра и проходит при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. На YouTube-канале и в социальных сетях Чехов-центра, начиная с июля, раз в неделю по пятницам театр публиковал видеоролики, которые рассказывали о самых знаковых и любимых островитянами местах Сахалина. Главными героями роликов стали дети сотрудников Чехов-центра. Школьники примерили на себя образы тревел-блогеров и рассказали о самом театре, горнолыжном курорте «Горный воздух», Сахалинском областном краеведческом музее, останце Лягушка, Клоковском водопаде, аэродроме Пушистый и других островных достопримечательностях острова. В конце каждого ролика была подсказка, где его создатели оставили театральный знак - специальный символ проекта, выполненный театральными мастерами. Счастливчики, которые нашли его, получили от Чехов-центра подарки.

Для семьи Антипенко участие в проекте «ТеатрTRAVEL» стало семейной традицией. По словам Оксаны Антипенко, дочь Милана и сын Ростислав настолько полюбили ролики, что пересматривали их по несколько раз. В итоге в копилке семьи не один, а два театральных знака.

- Такого рода проекты объединяют людей, мы очень рады, что приняли в нем участие. Выработался целый алгоритм действий: просмотр видео, обсуждение деталей, а затем сборы в дорогу! Дети до сих пор вспоминают танк на Пушистом и наш девиз в том путешествии: «Ребяяяят, Пушистыыый!» Проект позволяет по новому взглянуть на уже знакомые места и достопримечательности. А вот водопад Клоковский мы для себя открыли в первый раз. Ждем нового сезона и с удовольствием будем участвовать, - поделилась впечатлениями Оксана.

- Хочется выразить огромную благодарность за проект «ТеатрTRAVEL»! Было неожиданно приятно получить приглашение не просто на спектакль, а еще и на церемонию награждения, - рассказала еще одна победительница проекта Лилия Лурье. - Теперь у нас есть возможность посетить спектакль на выбор и книга о Чехов-центре на память. Так как это мой сын нашел театральный знак, сертификат потратим, чтобы посмотреть с ним детский спектакль.

Сейчас проходят съемки второго сезона проекта. Локации обещают быть еще разнообразнее, а истории про них еще интереснее. На этот раз в роли рассказчиков выступят сотрудники и гости Чехов-центра.