Выставка к 125-летию Сергея Есенина открылась в Сахалинской областной библиотеке

Открытие выставки «И в тебе я песней отзовусь…», приуроченной к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 сентября. На экспозиции представлены книги, в том числе из редкого фонда, и другие материалы о жизни и творчестве поэта.

«Весенним, но грустным лиризмом веет от «Радуницы». Мила, бесконечно мила поэту-крестьянину деревенская хата. Он превращает в золото поэзии все: и сажу над заслонками, и кота, который крадется к парному молоку, и кур, бесконечно квохчущих над оглоблями сохи», – писал современник поэта, профессор Павел Сакулин о первом есенинском сборнике «Радуница» (Петроград, 1916 год). Его репринтное (воссозданное) издание – один из ценных экспонатов открывшейся выставки.

В справочнике Георгия Иванова «Есенин в музыке» собраны все его произведения, которые были переложены на музыку. На экспозиции представлена и подборка любимых композиций самого поэта – например, «Музыкальные моменты» Шуберта и фортепианный концерт № 23 Моцарта. В библиотечном зале имени Чехова сегодня хранится много нотных изданий на стихи Есенина: «Клен ты мой опавший», «Осень», «Береза» и др. Также там можно найти и прослушать аудиозаписи на дисках и виниловых пластинках.

Среди экспонатов – монография Максима Скороходова «Сергей Есенин. Истоки творчества». По словам специалистов СахОУНБ, в ней впервые глубоко и полно затронуты темы детства и взросления поэта, которые до сих пор имеют большой научный потенциал.

На полке «Любовь и муза» представлена книга Юлии Андреевой «Любящий вас Сергей Есенин». Она рассказывает историю любви Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан. Этой же теме посвящена аудиолекция известного литературоведа Дмитрия Быкова, на этой неделе пополнившая фонды СахОУНБ. Многое о личности поэта его поклонники смогут узнать и из антологии «Есенин глазами женщин».

Завершил презентацию выставки открытый микрофон. Гости вечера прочитали любимые произведения Есенина, спели романсы на его стихи, а также поделились своим мнением о творчестве поэта.

Экспозиция с уникальными книгами из редкого фонда библиотеки, репринтным изданием сборника «Радуница», сантиметровыми книжками-малышками, переводами произведений русского классика на иностранные языки, мультимедийными и другими материалами о поэте расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 8 октября. Вход свободный. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-46.