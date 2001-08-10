В свет вышел еще один фотоальбом о Южно-Сахалинске. Он называется «В городе цвета». Тираж издания — 300 экземпляров.

Люди, места, события — снимки разных жанров отражают повседневную жизнь областного центра.

Издание было профинансировано на средства муниципального гранта. Автор проекта Владимир Чуйко вошел в число победителей ежегодного конкурса социальных проектов «Мы и наш город». Как надеется творческая команда, фотоальбом будет интересен и жителям, и гостям Южно-Сахалинска. Одни смогут еще раз полюбоваться красотами родного города, другие — познакомятся с его неспешной, но насыщенной жизнью.

Напомним, что в текущем году к конкурсу на предоставление муниципального гранта было допущено 24 заявки. 13 проектов признаны победителями. На их реализацию было выделено более 2,5 миллионов рублей.