На Сахалине пройдут Дни литературы

Дни литературы Сахалинской области пройдут в островных селах и областном центре с 28 сентября по 2 октября. Это ежегодный партнерский проект СахОУНБ и регионального отделения Союза писателей России.

Члены Союза писателей России, поэты и прозаики Анна Сафонова, Владимир Семенчик, Николай Тарасов и Елена Шевич встретятся с читателями в библиотеках сёл Советского, Озёрского, Березняки, планировочного района Луговое. Также литераторы проведут творческие встречи в школах Южно-Сахалинска.

Разговор пойдёт о литературных новинках и событиях в творческой жизни России и Сахалинской области, о поэзии фронтовиков – участников Великой Отечественной войны и освобождения южного Сахалина и Курильских островов. Кроме того, писатели познакомят читателей со своими новыми произведениями и ответят на их вопросы.