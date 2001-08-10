"Джаз Тайм" выступит с концертом в Корсакове

Концерт группы "Джаз Тайм", посвященный юбилею музыкального коллектива, состоится на площади Ленина в Корсакове в эту субботу, 26 сентября. В честь своего 20-го дня рождения артисты исполнят лучшие композиции из своего репертуара. Начало в 17.00.

Как напоминают в районной администрации, губернаторский оркестр эстрадной и джазовой музыки был основан в 1999 году заслуженным работником культуры Сахалинской области Владимиром Киндиновым, который и по сей день является руководителем коллектива. Сегодня "Джаз Тайм" - первый и единственный в островном регионе профессиональный музыкальный коллектив. За время своего существования группа получила немало наград и поощрений. В ее составе семь музыкантов и четыре солиста.