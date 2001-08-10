Заявки от сахалинских музыкантов ждут на конкурсе «Я люблю тебя, Россия!»
Прием заявок на региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» стартовал на Сахалине. Его участниками могут стать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы островного региона. Они будут состязаться в октябре на сцене ДК «Родина».
К участию в конкурсе приглашают сахалинцев в возрасте от 14 до 30 лет. Заявиться могут учащиеся средних общеобразовательных организаций, учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования, студенты профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, победители конкурсного этапа фестиваля.
Фестиваль-конкурс пройдет по следующим номинациям:
- «Академический вокал»;
- «Народный вокал»;
- «Эстрадный вокал»;
- «Джаз-рок»;
- «Рэп-исполнительство».
Заявки принимают до 30 сентября на электронный адрес rsm-sakh@mail.ru.
Организатор мероприятия - агентство по делам молодёжи и Сахалинский ресурсный молодёжный центр.
Гала-концерт конкурса «Я люблю тебя, Россия!», на котором выступят участники, состоится 8 октября в ДК «Родина». Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 47-29-88.
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