Творческую акцию проведут для южносахалинцев

Акция-презентация "Это Мы!" пройдет перед зданием областного центра внешкольной воспитательной работы (ОЦВВР) в Южно-Сахалинске в эту субботу, 26 сентября.

По сообщению организаторов, перед гостями выступят цирковая студия "Арабеск", танцевально-вокальные коллективы "Новое поколение" и "Лучики", воспитанники класса фортепиано, школы ведущих "Овация" и другие.

Здесь же с выставками и мастер-классами выступят изостудии "Вдохновение" и "Ракурс", класс технического моделирования "Фрегат", объединения прикладного творчества "Волшебный клубок" и "Фантазия", шахматный клуб "Дебют".

Начало в 12.00. Вход свободный.