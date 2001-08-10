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16:42, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Рисовать Винни-Пуха научат сахалинцев
Интерактивное занятие "Приключения с Винни-Пухом" пройдет в областной библиотеке в субботу, 26 сентября. Начало в 14.00.
Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, родители с детьми смогут поучаствовать в мастер-классе по рисованию персонажа. Кроме того, сахалинцам покажут мультфильм о приключениях плюшевого медведя и почитают отрывок из повести Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все".
Подробная информация по телефону 45-25-28.
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