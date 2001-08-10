Викторина с призами пройдет в музее книги Чехова

Музей книги Чехова отмечает 25-й день рождения. Сегодня, 29 сентября, жителей приглашает сахалинцев поучаствовать в интеллектуальной викторине по постоянной экспозиции "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова".

Как сообщили в пресс-службе учреждения, каждый час, с 11:00 до 16:00, будет проходить награждение победителей приятными подарками и карамельными угощениями. Во время и после подведения итогов все желающие могут посетить "Зал ожидания", в котором ждет много интересного: пазлы, лепка Каштанки, игра в "Падающую башню" и "разукрашивание" осени.

Помимо этого в музее наградят победителей виртуальной викторины "Он едет!".

Вход в музей свободный. Справки по телефону: 43-65-09.