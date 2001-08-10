Сахалинская делегация завоевала гран-при и ряд призовых мест на Международной выставке-ярмарке коренных народов

Итоги XV выставки-ярмарки "Сокровища Севера 2020 - Мастера и художники России" и XV Всероссийского фестиваля культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Кочевье Севера" подвели в Москве.

Как сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области, в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция" островная делегация завоевала гран-при. Сахалинцы представили нивхское стойбище с летним национальным жилищем Ке-Раф в центре. Композицию украсили нивхскими, эвенкийскими, нанайскими и уйльтинскими орнаментами.

Второе место островитяне взяли на фестивале этнической моды "Полярный стиль". Три мастера представили зимнюю одежду – изделия из нерпичьей шкуры и стеганые мужские и женские халаты и рубашки, все с национальной ручной вышивкой.

"Серебра" удостоились сахалинцы и на конкурсах "Лучшее произведение национального народного искусства", "Лучшая национальная кухня". Светлана Резник из Поронайска представила нивхскую и уйльтинскую кухню аутентичными блюдами, которые готовили предки коренных этносов в древности.

Высокие результаты показали участники музыкально-песенного и танцевального конкурсов – национальный ансамбль "Мэнгумэ Илга" из Поронайска. Жюри отдало коллективу 3-е место. Дипломов и грамот удостоили мастеров декоративно-прикладного искусства.

– Мы очень довольны поездкой. В составе нашей делегации было 56 человек, все выложились максимально. Ежегодно сахалинская команда улучшает результаты, но главное – мы всегда показываем что-то новое. Отмечу, что конкуренция в этом году была очень высокой. В Международной выставке и Всероссийском фестивале выступили представители коренных этносов из 28 регионов страны, – поделилась руководитель островной делегации Ольга Кутайбергей.

Также сахалинские старейшины и ветераны общественного движения за права КМНС приняли участие в форуме, посвящённом 30-летию со дня образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Первый президент ассоциации Владимир Санги презентовал книгу "Мудрая нерпа".