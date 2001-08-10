Фестиваль казачьей культуры прошел на Сахалине
Фестиваль "Казачья горка" впервые состоялся на Сахалине. На площадке у села Огоньки Анивского района собралось более 300 человек.
На праздник приехали коллективы из восьми районов области и приглашённые артисты из Краснодара. Мероприятие прошло на сцене, которую установили в поле на 37-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Холмск.
Фестиваль начался с молебна, который возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. Сразу после был прошёл посажения на коня - ритуал посвящения мальчиков в казаки.
- Хорошая русская традиция - цыплят по осени считать и отмечать, что сделано за год. Я считаю, что самое главное, что мы сделали в этом году - это поняли, что надо выходить на новый уровень. Мы считаем, что Сахалинская область - это настоящий казачий регион, и у нас много больших и славных дел впереди, - обратился к присутствующим первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов.
Богатая концертная программа включала выступление лучших творческих коллективов Сахалинской области, в репертуар которых входят казачьи песни и танцы. Это ансамбли "Воля", "Держава", "Багатица", "Радость", "Белые росы", "Радовесть", "Горицвет", "Истоки", "Долинушка", объединения "Патриот" и "Казачий всполох", коллективы "Северный ветер" и "Ассоль", дуэт Виктора и Юлии Лубенниковых, команда "Сокол". Также зрителей порадовали гости из Краснодара - народный ансамбль "Млада".
- Наконец-то состоялась наша мечта. Оочень долго мы шли к этому событию - фестивалю казачьей культуры. Наши дети из села Сокол сегодня покажут свое мастерство. Они занимали призовые места в состязаниях между казачьими войсками. Мы гордимся нашими казачатами, у нас есть будущее, - отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов.
Работали и развлекательные площадки по стрельбе из лука, фланкировке шашкой и нагайкой, с детскими игровыми программами и зоной для фотографирования. Казаки угостили участников праздника традиционным блюдом кулеш. Весь день работала и ярмарка.
Первый сахалинский фестиваль "Казачья горка" завершился праздничным фейерверком. В планах организаторов сделать это мероприятие ежегодным, сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
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