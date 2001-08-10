Фотографов Сахалина и Курил приглашают к участию в конкурсе «Русская цивилизация». О старте мероприятия сообщило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Участвовать в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители из разных регионов России и зарубежья. Для этого им необходимо загрузить авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Все конкурсанты должны быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в стране и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы, в парках и галереях, сообщили организаторы.

Отметим, в 2019 году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран мира, которые прислали 19,5 тысяч фоторабот.