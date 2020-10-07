Джаз фестиваль пройдет в Южно-Сахалинске
С 13 по 15 октября в Южно-Сахалинске на сцене ККЗ «Октябрь» пройдёт музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz. На три дня столица островного региона вновь станет одной из центральных джазовых площадок страны и представит мировых звезд джазовой музыки, лучшие джазовые коллективы России и исполнителей первой величины.
Организаторы Фестиваля: продюсерский центр Igor Butman Music Group совместно с Сахалинской филармонией при поддержке Правительства Сахалинской области. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура».
13 октября Фестиваль откроет выступление легенды российского джаза, знаменитого саксофониста, Лауреата Государственной премии, Народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра при участии специальных гостей – джазового гитариста Гасана Багирова и тромбонистки и вокалистки Анастасии Ивановой.
14 октября островной публике свои программы представят Квинтет Антона Чекурова и Ольги Синяевой и Квартет Народного артиста России Игоря Бутмана.
В заключительный день фестиваля – 15 октября зрителей ждет встреча с джазовым тромбонистом Сергеем Долженковым и его группой, а также известным фанк и соул коллективом Alexander Dovgopoly Project. Во втором отделении концерта свое творчество представит Квинтет победителя главного джазового конкурса планеты — Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition — Евгения Побожего.
Московский джазовый оркестр – легендарный коллектив под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, отметивший в минувшем году 20-летний юбилей. За свою историю оркестр выступил на всех престижных концертных площадках мира и считается одним из лучших джазовых оркестров планеты.
Гасан Багиров – известный джазовый гитарист, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, участник джазовых фестивалей, один из самых ярких инструменталистов Санкт-Петербурга, активно сотрудничающий с корифеями отечественной джазовой сцены.
Анастасия Иванова – талантливая молодая российская джазовая певица и тромбонистка, лауреат международных конкурсов, участница многочисленных музыкальных фестивалей.
Антон Чекуров – один из самых ярких саксофонистов нового поколения, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Лауреат первых премий конкурсов «Мир Джаза», «Голос Саксофона», «Гнесин Джаз». На счету музыканта участие в ряде международных фестивалей, а также выпуск студийных альбомов «Extraordinary» и «A Beautiful mind», релиз которых состоялся на престижном звукозаписывающем лейбле Butman Music.
Ольга Синяева –джазовая певица, модель, актриса, педагог по эстрадно-джазовому вокалу РАМ им. Гнесиных, которая имеет опыт выступления с мировыми звездами на одной сцене. Она является постоянной участницей крупных международных фестивалей: «Очарование Джаза», «Российские звезды мирового джаза Анатолия Кролла», «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских, Форум-феста Jazz Across Borders и других.
Сергей Долженков – известный российский тромбонист, многократный лауреат международных джазовых фестивалей, солист Московского джазового оркестра. Музыкант обладает уникальным стилем — на тромбоне он одновременно играет басовую линию, ритм и гармонию, превращая инструмент в настоящий оркестр. В 2016 году группа Сергея Долженкова стала одним из самых ярких открытий на российской джазовой сцене.
Alexander Dovgopoly project – известный фанк и соул коллектив, неизменный участник крупнейших российских джазовых фестивалей.
Евгений Побожий – джазовый гитарист, композитор и педагог. С 2015 года – солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В 2019 году Евгений стал победителем главного джазового конкурса планеты — Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition.
Фестиваль Sakhalin Jazz – это одно из самых ярких событий осени в культурной жизни островного региона, которое станет прекрасным подарком всем любителям джазовой музыки!
Внимание зрителей! На концертах действуют строгие меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (масочный режим, обработка рук антисептиками, социальная дистанция 1,5 метра и др.)
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