Сахалинскую сферу культуры оценил заместитель федерального министра

Сахалинскую сферу культуры оценил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Он принял участие в заседании совета при губернаторе области по развитию кинематографии.

Замминистра культуры РФ, в частности, отметил, что на Сахалине в последние несколько лет произошли существенные изменения в сфере культуры.

- Побывал в музее "Победа", уровень меня очень удивил, он гораздо выше регионального. Видно, что люди, которые там работают, болеют душой за свое дело. Кинофестивали, которые здесь проводятся, очень ждут сахалинцы. Надеюсь, мы сможем ещё в большей мере поддерживать сферу культуры в регионе, чтобы она и далее активно развивалась, - поделился впечатлениями Максим Ксензов.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся создания в регионе кинокомиссии, которая будет заниматься привлечением российских и зарубежных компаний для производства медиаресурсов, а также организации продюсерского центра и организации образовательной деятельности в сфере киноискусства, сообщили в правительстве Сахалинской области.