Сахалинскую сферу культуры оценил заместитель федерального министра
Сахалинскую сферу культуры оценил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Он принял участие в заседании совета при губернаторе области по развитию кинематографии.
Замминистра культуры РФ, в частности, отметил, что на Сахалине в последние несколько лет произошли существенные изменения в сфере культуры.
- Побывал в музее "Победа", уровень меня очень удивил, он гораздо выше регионального. Видно, что люди, которые там работают, болеют душой за свое дело. Кинофестивали, которые здесь проводятся, очень ждут сахалинцы. Надеюсь, мы сможем ещё в большей мере поддерживать сферу культуры в регионе, чтобы она и далее активно развивалась, - поделился впечатлениями Максим Ксензов.
В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся создания в регионе кинокомиссии, которая будет заниматься привлечением российских и зарубежных компаний для производства медиаресурсов, а также организации продюсерского центра и организации образовательной деятельности в сфере киноискусства, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
17:12 2 Октября Кинолог Сахалинской таможни и служебная собака победили в чемпионате Иркутской области по IGP
17:12 6 Октября В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном
10:12 2 Октября Ремонт улицы Больничной могут перенести на следующий год
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?