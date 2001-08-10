Круглый стол по сохранению языков коренных народов Севера пройдет в библиотеке

Круглый стол «Перспективы сохранения и развития родного языка коренных народов Севера (нивхского, уильтинского)» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 октября в 16.00. Мероприятие пройдет при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Его участниками станут управленцы и специалисты в области межнациональных отношений и образования, носители языков коренных народов Сахалина (нивхи, уильта), этнолингвисты, этнографы, специалисты в области компьютерной лингвистики, сотрудники музеев и библиотек. Ожидается, что круглый стол также посетят заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук и министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

Модераторами обсуждения выступят заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва) Сергей Бакейкин и директор СахОУНБ Валентина Малышева.

В повестку круглого стола внесены вопросы по перспективам языков КМНС, законодательному обеспечению их сохранения и развития, а также по использованию современных информационных и образовательных технологий для сохранения и развития языков малочисленных народов Севера.

Круглый стол в СахОУНБ завершит серию мероприятий по сохранению языков коренных народов России «Мой родной язык», которые стартовали в островном регионе 6 октября. Их организаторами выступили Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Ногликская централизованная библиотечная система и информационно-культурный просветительный центр «Доминанта» при содействии правительства Сахалинской области.