Сахалинские чтецы снова могут стать частью

Регистрацию на международный конкурс юных чтецов "Живая классика" открыли в 85 регионах России и 80 странах мира. Участникам нужно выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты получают путёвки в детский центр "Артек", а суперфинал пройдёт на Красной площади в Москве.

Как сообщают организаторы, за десять лет участниками "Живой классики" стали более 10 миллионов школьников со всех регионов РФ. Новый сезон – юбилейный. В нем, кстати, появятся и другие возможности. Так, старшеклассники смогут пройти прослушивание в Театральный институт им. Бориса Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2 тур.

Для того, чтобы стать участником самого масштабного литературного проекта страны, нужно: