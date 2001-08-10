Сахалинские чтецы снова могут стать частью "Живой классики"
Регистрацию на международный конкурс юных чтецов "Живая классика" открыли в 85 регионах России и 80 странах мира. Участникам нужно выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты получают путёвки в детский центр "Артек", а суперфинал пройдёт на Красной площади в Москве.
Как сообщают организаторы, за десять лет участниками "Живой классики" стали более 10 миллионов школьников со всех регионов РФ. Новый сезон – юбилейный. В нем, кстати, появятся и другие возможности. Так, старшеклассники смогут пройти прослушивание в Театральный институт им. Бориса Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2 тур.
Для того, чтобы стать участником самого масштабного литературного проекта страны, нужно:
- Зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru;
- Рассказать об этом своему учителю литературы и русского языка и спросить об этапе в твоей школе.
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