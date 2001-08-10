Мировые звезды джаза выступают в Южно-Сахалинске

С 13 по 15 октября в областном центре проходит Sakhalin Jazz Festival. Поклонники музыкального искусства получили возможность насладиться игрой Народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, победителей и лауреатов международных конкурсов.

Музыкальный праздник открылся 13 октября на сцене киноконцертного зала «Октябрь». Среди зрителей был и губернатор Валерий Лимаренко.

Знаменитый саксофонист и его оркестр представили неожиданную программу из джазовой классики и современных композиций. Гвоздем программы стало сочинение Николая Левиновского «Бутман играет Гудмана», где слились мотивы одесских песен, зарубежные рок-хиты и джаз.

– Очень радостно вновь оказаться на Сахалине вместе с прекрасными музыкантами – гордостью российского джаза, – сказал Игорь Бутман. – Приятно открыть для островной публики и новые имена, познакомить зрителей с молодыми талантливыми артистами.

Впервые на сахалинской сцене выступили специальные гости фестиваля – тромбонистка и вокалистка Московского джазового оркестра Анастасия Иванова и заслуженный артист Азербайджана, гитарист, солист Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Гасан Багиров.

Сегодня в «Октябре» свою концертную программу представят квинтет Антона Чекурова и Ольги Синяевой и квартет Игоря Бутмана. Антон Чекуров – один из самых ярких саксофонистов нового поколения, лауреат первых премий конкурсов «Мир джаза», «Голос саксофона», «Гнесин Джаз». А певица и актриса, педагог по эстрадно-джазовому вокалу в Гнесинке, Ольга Синяева, не раз выступала с мировыми звездами джаза на одной сцене.

В заключительный день фестиваля зрителей ждет встреча с джазовым тромбонистом Сергеем Долженковым и его группой. Музыкант обладает уникальным стилем: на тромбоне он одновременно играет басовую линию, ритм и гармонию, превращая инструмент в настоящий оркестр.

Свое творчество островной публике представят и коллектив Alexander Dovgopoly Project, играющий в жанрах фанк и соул, а также квинтет победителя главного джазового конкурса планеты – Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition – Евгения Побожего.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы творческой лаборатории «Джаз для всех» в доме культуры «Родина». Музыкальными секретами со школьниками и студентами Сахалинского колледжа искусств поделятся Игорь Бутман и другие отечественные джазмены.

Организаторами Sakhalin Jazz Festival выступают региональное министерство культуры и архивного дела, Сахалинская филармония и продюсерский центр Igor Butman Music Group. Одно из самых ярких музыкальных событий на островах проводится в рамках национального проекта «Культура».