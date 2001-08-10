Мировые звезды джаза выступают в Южно-Сахалинске
С 13 по 15 октября в областном центре проходит Sakhalin Jazz Festival. Поклонники музыкального искусства получили возможность насладиться игрой Народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, победителей и лауреатов международных конкурсов.
Музыкальный праздник открылся 13 октября на сцене киноконцертного зала «Октябрь». Среди зрителей был и губернатор Валерий Лимаренко.
Знаменитый саксофонист и его оркестр представили неожиданную программу из джазовой классики и современных композиций. Гвоздем программы стало сочинение Николая Левиновского «Бутман играет Гудмана», где слились мотивы одесских песен, зарубежные рок-хиты и джаз.
– Очень радостно вновь оказаться на Сахалине вместе с прекрасными музыкантами – гордостью российского джаза, – сказал Игорь Бутман. – Приятно открыть для островной публики и новые имена, познакомить зрителей с молодыми талантливыми артистами.
Впервые на сахалинской сцене выступили специальные гости фестиваля – тромбонистка и вокалистка Московского джазового оркестра Анастасия Иванова и заслуженный артист Азербайджана, гитарист, солист Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Гасан Багиров.
Сегодня в «Октябре» свою концертную программу представят квинтет Антона Чекурова и Ольги Синяевой и квартет Игоря Бутмана. Антон Чекуров – один из самых ярких саксофонистов нового поколения, лауреат первых премий конкурсов «Мир джаза», «Голос саксофона», «Гнесин Джаз». А певица и актриса, педагог по эстрадно-джазовому вокалу в Гнесинке, Ольга Синяева, не раз выступала с мировыми звездами джаза на одной сцене.
В заключительный день фестиваля зрителей ждет встреча с джазовым тромбонистом Сергеем Долженковым и его группой. Музыкант обладает уникальным стилем: на тромбоне он одновременно играет басовую линию, ритм и гармонию, превращая инструмент в настоящий оркестр.
Свое творчество островной публике представят и коллектив Alexander Dovgopoly Project, играющий в жанрах фанк и соул, а также квинтет победителя главного джазового конкурса планеты – Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition – Евгения Побожего.
В рамках фестиваля запланированы мастер-классы творческой лаборатории «Джаз для всех» в доме культуры «Родина». Музыкальными секретами со школьниками и студентами Сахалинского колледжа искусств поделятся Игорь Бутман и другие отечественные джазмены.
Организаторами Sakhalin Jazz Festival выступают региональное министерство культуры и архивного дела, Сахалинская филармония и продюсерский центр Igor Butman Music Group. Одно из самых ярких музыкальных событий на островах проводится в рамках национального проекта «Культура».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:42 Сегодня Осенняя сессия детской экошколы «Зелёный остров» прошла в «Чайке»
10:12 Сегодня Стать участниками форума «Молодые семьи» приглашают сахалинцев
09:34 Сегодня За прошедшие сутки в Сахалинской области коронавирусом заразились 79 человек
15:32 Сегодня Яблоки по 100 рублей появились в социальных магазинах Южно-Сахалинска
16:12 8 Октября Сахалинские проекты «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы» претендуют на победу во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма
13:12 7 Октября Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев
14:32 8 Октября Сахалин укрепляет связи с Императорским православным палестинским обществом
16:42 8 Октября Заморозки начнутся в Южно-Сахалинске уже сегодня ночью
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 Вчера Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?