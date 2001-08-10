Сахалинцы смогут узнать о каторжниках-героях чеховской переписи

Музей книги Чехова "Остров Сахалин" предлагает познакомиться с историями семей, каторжные предки которых стали героями чеховской переписи. Мероприятие пройдет с 20 по 23 октября.

"За четыре года существования проекта "Листая страницы памяти" во время экспедиций интересные подробности из жизни сахалинских старожилов, от потомков островных каторжников в музей поступило множество уникальных предметов. На основе отдельных историй научные сотрудники разработали авторские лекции, на которых можно узнать об истории Сахалина через судьбы нескольких поколений одной семьи", - сообщили в областном министерстве культуры.

Темы лекций:

Судьба за двугривенный (12+)

На лекции вы узнаете, как желание быстро обогатиться стало для молодого унтер-офицера роковой путёвкой на каторжный остров и почему благодаря отправившейся за ним на Сахалин добровольно семье он избежал тяжёлых каторжных работ. По каким причинам его дочь в интервью советской газете называла своего отца "политическим преступником"? Каким образом каторжное прошлое отразилось на судьбе его далёкого потомка? Об этом и многом другом поговорят на лекции.

На Ивановых держится Россия (12+)

История двух простых русских семей, достойная писательского пера для написания целой семейной саги. Вы узнаете о судьбах семей, не по своей воле оказавшихся на каторжном острове, и прошедших через водоворот эпохальных событий XX века.

Из Радомской в Рыковское (12+)

На лекции расскажут, как одна семья из царства Польского не просто смогла выжить на «острове невыносимых страданий», но ещё и разбогатеть, занимаясь честным крестьянским трудом. Также вы узнаете, почему старший сын каторжника ушёл впоследствии на японскую часть острова, и как сталинский моховик репрессий жестоко прошёлся по одной из многих польских семей на Сахалине.

Древо жизни семьи Дубовик (12+)

На лекции расскажут, как каторжник, прибывший на Сахалин из Полтавы, стал основателем большой семьи, древо которой похоже на вековой раскинувшийся дуб. Слушатели узнают, как сложилась судьба потомков, живущих в разных регионах, но, тем не менее, постоянно поддерживающих связь друг с другом.

Легенды сахалинской каторги (12+)

На севере Сахалина сохранилось множество легенд, в которых зачастую вымысел тяжело отличить от правды. Многие из них связаны с героями книги "Остров Сахалин" и самим Антоном Павловичем Чеховым. На лекции предлагают поразмышлять о правде и мифах, связанных с Сахалином и Чеховым.

Золото Золотовых (12+)

Многие поколения в селе Михайловка жила зажиточная семья потомков каторжанина Фёдора Золотова. Среди односельчан ходила легенда, что основатель рода перед смертью спрятал кувшин с честно нажитыми золотыми монетами, и не успел перед смертью рассказать о нём своим сыновьям. На лекции вы узнаете, кто и когда нашёл этот кувшин, и было ли в нем золото.

Крест Бутакова (12+)

По-настоящему детективная история, рассказанная сотрудникам музея одним из тымовских краеведов, стала основой для данной лекции. Слушателям расскажут, как была обнаружена и потревожена могила начальника Тымовского округа, одного из корреспондентов чеховской переписки, и почему «расхититель могил» при открытии склепа испытал настоящий ужас. Также на лекции узнают, к чему привели попытки продать золотой нательный крест сахалинского чиновника.

Плита Дербина (12+)

Антон Романович Дербин описан в книге Чехова "Остров Сахалин" как жестокий изверг, убитый за это каторжником под всеобщее одобрение арестантов. Но правдиво ли такое описание автора? Посетителям расскажут, почему история с убийством Дербина до сих пор является загадкой для сахалинских историков и краеведов. Не менее интересна и судьба надгробной плиты тюремного смотрителя.

На Сахалине, слава Богу, жить можно... (12+)

Основным видом деятельности для поселенцев на Сахалине было сельское хозяйство. На лекции вы узнаете, как проходило заселение Дальнего Востока, по какой причине и из каких губерний приезжали крестьяне. Также будут освещены следующие вопросы: в чём особенность ведения крестьянского хозяйства на острове, и почему не удалась вольная колонизация? каким трудом и ремёслами занимались ссыльнопоселенцы, помимо земледелия? как выглядело жилище сахалинского крестьянина? почему поселенцы не видели смысла строить большие добротные усадьбы?

Расписание:

20 октября

11:00 – Судьба за двугривенный;

13:00 – На Ивановых держится Россия;

15:00 – Легенды сахалинской каторги.

21 октября

11:00 – Древо жизни семьи Дубовик;

13:00 – Из Радомской в Рыковское;

15:00 – Легенды сахалинской каторги.

22 октября

11:00 – Судьба за двугривенный;

13:00 – Золото Золотовых;

15:00 – Легенды сахалинской каторги.

23 октября

11:00 – Крест Бутакова;

13:00 – Плита Дербина;

15:00 – На Сахалине, слава Богу, жить можно…

Кроме того, посетители лектория смогут познакомиться с выставкой "Хранители истории. Часть I. Легенды".

Вход свободный, количество мест ограничено. Запись по телефону 43-65-09.