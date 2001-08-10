Областной конкурс чтецов пройдет на Сахалине

Областной конкурс чтецов в 16-й раз пройдет на Сахалине. "Живое слово" - это яркий праздник для участников и их руководителей, где помимо конкурсной программы с 20 по 22 октября пройдут и другие мероприятия.

Как сообщили в Сахалинском колледже искусств, в этом году в конкурсе примут участие: обучающиеся театральных отделений детских школ искусств; участники самодеятельных театральных коллективов домов культуры, центров детского (юношеского) творчества; учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты колледжа искусств.

В состав жюри в этом году войдут педагог не только островного колледжа, но и известных российских вузов.