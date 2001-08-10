На лекцию психолога о Чехове приглашает музей

Лекция «Путешествие на Сахалин как путь личностного и творческого роста А. П. Чехова» состоится 22 октября в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Исследователи творчества А. П. Чехова до сих пор задаются вопросами: Почему именно Сахалин был выбран писателем как цель путешествия, как цель приложения своего труда? Какой психологический след оставила поездка на Сахалин, сложная и опасная для здоровья, выбранная писателем как миссия, источник духовного роста?

Приглашаем провести психологический анализ социальных акцентов и образов, созданных А. П. Чеховым в произведениях разных лет, и приблизиться к пониманию личностного и творческого роста писателя, его стремлений.

Лекцию прочитает Швецова Арина Дмитриевна, кандидат психологических наук. Она работает в должности доцента кафедры психологии Сахалинского государственного университета уже более 20 лет. Публикуется как в российских, так и в международных изданиях. Исследует вопросы психологии одаренности и развития разных сторон интеллекта. Ведет курсы арт-терапии и коммуникативного развития.

Мероприятие пройдет в рамках Лектория «Сахалин о Чехове», где известные ученые Сахалинской области знакомят посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством А. П. Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением. Ранее уже состоялись лекции литературоведов Виктории Чудиновой, Елены Иконниковой, Ларисы Дорофеевой, историка Игоря Самарина и других исследователей.

Начало лекции в 17:00. Вход свободный.

Запись по тел. 43-65-09