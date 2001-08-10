Открытие юбилейного театрального сезона на Сахалине пройдет в онлайн и в офлайн форматах
Старт 90-ому театральному сезону на большой сцене даст премьера спектакля «Чайка». Телетрансляция будет организована 25 и 26 октября на канале «ОТВ-Сахалин», YouTube и сайте skr.su.
– Мы рады, что уже через несколько дней Чехов-центр официально откроет свой юбилейный сезон. Конечно, театр существует в реалиях сегодняшнего дня. Из-за пандемии артисты будут играть не на полный зал, зато любой человек, находясь дома, сможет разделить с нами радость премьеры, – отметила директор театра Татьяна Конеева.
Трансляция пройдет на телеканале «ОТВ-Сахалин» 25 октября в 20:00, повтор – 26 октября в 8:00. Отметим, что для Чехов-центра это второй опыт трансляции спектакля. В июне 89-ый театральный сезон был закрыт онлайн-показом на телеканале «ОТВ-Сахалин» комедии «Про Федота-Стрельца, удалого молодца».
«Чайку» на сцене сахалинского театра ставит режиссер-постановщик из Минусинска Алексей Песегов. Он отмечает, что это в первую очередь будет психологический спектакль, где форма находится в гармонии с содержанием. В постановке заняты артисты: Наталья Красилова, Константин Вогачев, Игорь Мишин, Анастасия Жаромская, Леонид Всеволодский, Анна Антонова, Анастасия Солдатова, Владимир Байдалов, Артур Левченко, Виктор Крахмалев, Никита Хвостиков, Юрий Беляев, Ирина Женихова.
В новом сезоне сахалинский театр представит разножанровые постановки: иммерсивный спектакль «Ночь в театре», трагедию по пьесе Шиллера «Мария Стюарт», драму Лермонтова «Маскарад» и трагикомедию Шекспира «Буря».
Напомним, Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова (Чехов-центр) – уникальный театр Дальнего Востока. В его репертуаре присутствуют как классические произведения, так и современная драматургия. Труппа насчитывает 35 артистов, высокий уровень профессионализма которых не раз отмечался ведущими театральными деятелями. Чехов-центр неоднократно становился участником театральных фестивалей. Спектакли Чехов-центра «Скупой» и «Собачье сердце» (режиссер Олег Еремин) вошли в long-list российской национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые в истории островной сцены спектакль «Гроза» (режиссер А. Созонов) номинирован на соискание пяти «Золотых масок» по итогам сезона 2018 – 2019 гг.
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