Мастер-классы по каллиграфии проходят в сахалинской областной библиотеке
Бесплатные мастер-классы по японской каллиграфии проходят в Сахалинской областной библиотеке. Первое в этом году занятие состоялось 24 октября в информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ.
Мероприятие организовано совместно с Генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске. Перед началом мастер-класса гостей поприветствовала главный библиотекарь Ольга Пятницкая. Она рассказала о деятельности информационного центра международного сотрудничества и отметила, что подобные занятия помогают не только познакомиться с языком Страны восходящего солнца, но и познать ее культуру.
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в своем приветственном слове поблагодарил сотрудников библиотеки за помощь в организации занятия, а также представил своих коллег – ведущих мастер-класса.
Как сообщают в областной библиотеке, участники посмотрели обучающий видеосюжет о каллиграфии, созданный Министерством иностранных дел Японии, прослушали небольшую лекцию и попробовали свои силы в написании иероглифов. Вместе с преподавателями они написали слова "счастье", "мир", "весна", "мечта". Самые удачные варианты участники мастер-класса забрали себе на память.
Мастер-классы по каллиграфии будут проходить в СахОУНБ каждую вторую и четвертую субботы месяца до конца года. Обязательна предварительная запись. Справки по телефону: +7(4242) 45-25-47.
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