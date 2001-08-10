Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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13:12, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Акция "Ночь искусств" состоится в Холмске

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в холмском киноцентре "Россия". Она начнется с концертной программы "Единством славен мир искусств". 

Осеннее дефиле гостям представят участники студии Sakh Style. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе прикладного искусства "Творение души и рук" и викторине "Мое любимое кино". Завершится "Ночь искусств" показом документального фильма "Четыре лица Моны Лизы".

Как рассказали в районной администрации, акция состоится 3 ноября в 19.00, вход свободный. Телефон для справок 8 (42-433) 4-10-09, 4-10-10.

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