Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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15:32, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Выставку "Сокровища Приобья" могут посетить сахалинцы в краеведческом музее

Выставку
Выставка "Сокровища Приобья" проходит в эти дни в областном краеведческом музее. В составе экспозиции 114 ювелирных украшений, посуда и другие изделия средневековых мастеров из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии, литейщиков Западной Сибири и русских мастеров-ремесленников.
 
Многие годы главный музей Ямала хранил в своих фондах, под усиленной охраной, уникальную коллекцию изделий из серебра и бронзы, но в 2017 году открыл особую кладовую. Теперь её сокровища доступны посетителям на Сахалине.
 
Как сообщили в краеведческом музее, это не первый совместный выставочный проект с Ямало-Ненецким окружным выставочным комплексом. В прошлом году состоялась выставка "Мангазея: 400 лет легенды", а еще до этого - выставка "Мамонтенок Люба".
 
Познакомиться с сокровищами Ямала островитяне могут до 22 ноября. А для желающих узнать подробности о её артефактах, проводят экскурсии.
 
 
 

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