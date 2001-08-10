Выставка "Сокровища Приобья" проходит в эти дни в областном краеведческом музее. В составе экспозиции 114 ювелирных украшений, посуда и другие изделия средневековых мастеров из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии, литейщиков Западной Сибири и русских мастеров-ремесленников.

Многие годы главный музей Ямала хранил в своих фондах, под усиленной охраной, уникальную коллекцию изделий из серебра и бронзы, но в 2017 году открыл особую кладовую. Теперь её сокровища доступны посетителям на Сахалине.