На Сахалине впервые пройдет музыкальный национальный проект «Универвидение. Авторы-2020». Очный этап конкурса, организаторами которого выступают Правительство Сахалинской области, Федеральное агентство по делам молодежи и «Российский союз Молодежи», состоится в Южно-Сахалинске с 5 по 10 декабря. Победитель получит возможности продвижения авторской песни и съемки музыкального клипа.

Уникальный всероссийский проект «Универвидение» собирает лучших вокалистов страны уже на протяжении пяти лет. В этом году конкурс пройдет в новом формате. Участниками станут исполнители авторских песен в возрасте от 18 до 28 лет, выступающие сольно и в дуэте. Также впервые заявки могут подать аранжировщики, битмейкеры и музмейкеры.

– В прошлом году уже работала площадка «Студвесна.авторы», где участниками были вокалисты со своими авторскими песнями. В этом году мы решили поработать и с теми, кто сам пишет музыку, биты. Кроме того, впервые ребята придут к экспертам не с готовой песней, а с заготовкой. Уже в Южно-Сахалинске они объединятся друг с другом, получат рекомендации от наставников, и на выходе покажут новый материал, – рассказала руководитель проекта Ирина Рудыка.

Отбор участников пройдет в два этапа. В рамках заочного будут организованы мастер-классы от экспертов и наставников национального проекта. Также участники выполнят творческие задания, по итогам оценки которых будет сформирован список 50 полуфиналистов. Именно они отправятся на очный этап, который пройдет с 5 по 10 декабря в Южно-Сахалинске. В столице островного региона состоятся конкурсные прослушивания, мастер-классы, полуфинал и финал, где участники представят свою песню на гала-концерте.

– Сахалинская область всегда рада принимать гостей. Для нас это уже третий федеральный проект в сфере молодёжной политики, который мы проводим в регионе в этом году. Участники «Универвидения» будут выступать на лучших площадках областного центра, уверен, что каждый из них получит колоссальный опыт для своего будущего, – отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Проект «Универвидение. Авторы» в этом году стал победителем Всероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежи. Он будет реализован на грантовые средства. Подать заявку можно в системе АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru.