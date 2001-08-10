Юным сазалинцам предлагают поучаствовать в конкурсе

Конкурс изобразительного искусства "Остров фантазий" пройдет в Южно-Сахалинске. Принять участие в нем могут юные сахалинцы от 6,6 до 18 лет.

Конкурс пройдет в два тура:

В первом конкурсанты должны представить работы в жанре "живописный натюрморт" (акварель, гуашь), а также творческую работу из номинаций - "Изобразительное искусство" или "Декоративно-прикладное творчество".

Второй этап - творческий конкурс. Его состав определит жюри по результатам первого тура.

Для участия нужно отправить в адрес организатора заявку и фото работ в электронном виде. Подробнее расскажут по телефону 8-962-117-36-74.

Открытие конкурса состоится 20 ноября в выставочном зале детской художественной школы (ул. Вокзальная, 5а). Победителей и участников конкурса наградят на торжественном закрытии 11 декабря. Выставка работ продлится на протяжении всего этого времени.