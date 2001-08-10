День народного единства отметят в музее книги Чехова

День народного единства отметят в сахалинском музее книги Чехова 4 ноября. Как рассказали в учреждении, для посетителей приготовили игру-квест "Пока мы едины – мы непобедимы", а также программу в рамках фотовыставки "Первозданная Россия: курс на Сахалин".

Программа

11:00 Интерактивное занятие "Портрет осени" 6+ (украшение женского портрета осенними листьями).

11:00, 16:00 Игра-квест "Пока мы едины – мы непобедимы" 6+ (интеллектуальное путешествие, рассказ об истории и географии России).

12:00, 16:00 Экскурсии по выставке "Первозданная Россия" 0+ (участники узнают особенности фотосъемки в дикой природе, а также истории создания некоторых снимков в экспозиции).

16:00 "Растение как форма и материал для создания художественного произведения" 12+ (встреча с московской фотохудожницей Екатериной Пряничковой).

17:00 "Другое состояние живого" 12+ (аудиовизуальное шоу современных художников из Москвы Gray Cake").

В этот день вход в музей на все мероприятия будет бесплатным. Предварительная запись по телефону: 43-65-09.