«Ночь искусств» в Сахалинской областной библиотеке продлится до конца года

Более ста человек посетили 3 ноября «Ночь искусств» в онлайн-формате на сайте СахОУНБ.

В этом году многие мероприятия всероссийской акции учреждения культуры вынуждены проводить удаленно, но в этом есть и свои плюсы. Те, кто не успел посмотреть какое-то событие ночью, смогут это сделать в любое удобное время до конца 2020 года. Все материалы «Ночи искусств» размещены в открытом доступе в специальном разделе на сайте СахОУНБ.

Там представлены видеообзоры «Старожилы нашего фонда» (о редких книгах, посвящённых Сахалину), «Сундучок сокровищ» (о необычных книгах-миниатюрах), «Вдохновлённое пандемией» (о литературных, художественных и музыкальных произведениях, созданных во время пандемии коронавируса), «Криптография – искусство шифрования».

Кроме того, все желающие смогут совершить виртуальный тур по Всероссийскому музею народного декоративно-прикладного творчества и пройти тест «Жизнь и творчество И. А. Бунина».

Для взрослых и детей доступны мастер-классы «Звездные нити. Ван Гог» (создание картины из хлопчатобумажных разноцветных ниток) и «Оживший герой книги Стивена Кинга» (воссоздание образа клоуна).

Справки и дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-54.