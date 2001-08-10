Концерт ко Дню народного единства прошел в Сахалинской областной библиотеке
Праздничный вечер «Россией быть – народом дружить», посвящённый Дню народного единства, прошёл в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 ноября. Гостями праздника стали представители разных национальностей, проживающие на территории островного региона.
Ведущая вечера, библиотекарь Арюна Жаргалова напомнила предысторию государственного праздника. 4 ноября 1612 года народное ополчение, состоящее из людей разных сословий и национальностей, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, сохранив независимость Российского государства. С изданиями, рассказывающими о событиях того смутного времени, гости вечера могли ознакомиться на книжной выставке «В силе народа – единство России». Экспозиция продолжит свою работу в молодежном центре «Универсалка» до 8 ноября.
Музыкальное путешествие по бескрайним просторам России началось с русских плясовых песен. Танцор дома культуры «Синегорье» Вячеслав Михалёв и ансамбль «Импульс» из Дома детского и юношеского творчества (г. Южно-Сахалинск) представили номера с русскими народными танцами. Продолжился праздник рассказом о национальном колорите и народных промыслах соседей – белорусов и украинцев. Не остались без внимания особенности бурятского гостеприимства и башкирские свадебные традиции.
Затем зрители поучаствовали в блиц-опросе на знание татарской культуры. В своем приветственном слове председатель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова поздравила всех с праздником и отметила, что многонациональный Сахалин всегда был дружным. Она поблагодарила библиотеку за многолетнее сотрудничество, передала в фонд СахОУНБ 100 экземпляров книг на русском и татарском языках и преподнесла гостинец – национальные сладости.
В программу вечера вошли песни на русском, белорусском, украинском, татарском, бурятском, азербайджанском и других языках в исполнении студентов Сахалинского колледжа искусств, представителей общественной организации «Землячество Бурятии Байкал» и Азербайджанской диаспоры «Достлуг», вокального ансамбля «Татарстан».
Хранители нивхской культуры из этнокультурного центра «Люди Ых Миф» («Люди Сахалина») исполнили наигрыши на национальных музыкальных инструментах, башкирский коллектив «Гульдар» – хореографический номер с платками, а корейский ансамбль «Ханыль» заворожил зрителей своей игрой на барабанах.
Украшением праздничной программы стало дефиле «Секреты изготовления Пазырыкского войлока» от дизайнера-модельера Валентины Саксаевой. Под алтайскую национальную музыку гостям продемонстрировали уникальные костюмы из авторской коллекции одежды «Эхо эпох».
Завершился вечер общей песней «Желаю тебе, Земля моя» и пожеланием всем присутствующим мира и согласия между всеми народами России.
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