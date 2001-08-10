О жизни каторжан расскажут сахалинцам

Музей книги Чехова "Остров Сахалин" проведет очередную лекцию об освоении островной земли и жизни ссыльнопоселенцев в XIX веке. Она состоится 12 ноября в 17:00.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, ссыльнокаторжные, еще на пути к острову, в трюме парохода писали своим родным домыслы и откровенную неправду: "…на Сахалине и тепло, и земли много, и хлеб дешевый, и начальство доброе…". Цель таких писем - привлечь семью на поселение.

Подробнее об этом, а также о том, как жили ссыльнопоселенцы островитяне узнают на лекции "…на Сахалине, слава Богу, жить можно…".

Кстати, лекция проходит с экскурсией по постоянной экспозиции музея. Количество мест ограничено. Справки по телефону 43-65-09.