Сахалинцев и курильчан приглашают отборать «Топ-1000 культурных туристических брендов России»
Сахалинцев и курильчан приглашают к участию в конкурсе по отбору «Топ-1000 культурных туристических брендов России». Для этого надо на интерактивной платформе Живоенаследие.рф предложить и описать достопримечательность. Конкурс позволит выявить тысячи новых интересных мест страны, сформировать новые маршруты для путешествий и социальной активности.
Организаторы предполагают, что в «Топ-1000 культурных туристических брендов России» войдут культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры, способные стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений будет вести к их культурному возрождению и экономическому развитию территорий. Авторы лучших описаний в начале 2021 года получат призы.
Общественный проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
- Зарегистрироватьсяна портале Живоенаследие.рф;
- Узнать, какие бренды вашего региона уже представлены в каталогеи на карте портала Живоенаследие.рф;
- Ознакомиться с критериями отбора брендови выбрать бренды для описания, которые соответствуют этим критериям;
- Изучить рекомендации для авторови требования. Подготовить описание брендов и фотографии в соответствии с ними;
- Приступить к созданию бренда на портале Живоенаследие.рфв соответствии с инструкцией по созданию и редактированию брендов;
- Дожидаться результатов экспертизы бренда и его появления на сайте Живоенаследие.рф.
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