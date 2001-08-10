Сахалинцев и курильчан приглашают отборать «Топ-1000 культурных туристических брендов России»

Сахалинцев и курильчан приглашают к участию в конкурсе по отбору «Топ-1000 культурных туристических брендов России». Для этого надо на интерактивной платформе Живоенаследие.рф предложить и описать достопримечательность. Конкурс позволит выявить тысячи новых интересных мест страны, сформировать новые маршруты для путешествий и социальной активности.

Организаторы предполагают, что в «Топ-1000 культурных туристических брендов России» войдут культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры, способные стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений будет вести к их культурному возрождению и экономическому развитию территорий. Авторы лучших описаний в начале 2021 года получат призы.

Общественный проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: