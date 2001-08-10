Сахалинцев приглашают послушать о последних «Робинзонах» и синицах
Сахалинцев и гостей города приглашают в музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» на лекцию «Синички-невелички» и кинопоказы «Разумный кинематограф» 12 ноября в 16:00. Мероприятия проходят в рамках выставки «Первозданная Россия: курс на Сахалин».
Лекцию «Синички-невелички» проведёт орнитолог, член Дальневосточной межрегиональной общественной организация "Амуро-уссурийский центр биоразнообразия птиц" Кристина Тарасенко. Она расскажет, где они живут, чем питаются, кто их многочисленные родственники, друзья и соседи, как сообразительность помогает выживать птицам в суровых зимних условиях. Также специалист ответит, кто они – дружелюбные пернатые или «безжалостные» хищники.
На кинопоказе «Разумный кинематограф» представят фильм «“Последние Робинзоны”. Часть 1» – об островах Охотского моря и его «Робинзонах». Он состоит из двух частей: первая посвящена жизни маячника и метеорологов на мысе Алевина, вторая – жизни маячников на мысе Таран. Это две абсолютно разные истории о суровых, труднодоступных местах, и людях, способных здесь выжить.
Напоминаем, в ноябре работает выставка «Первозданная Россия: курс на Сахалин». Проект реализуется музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», фестивалем «Первозданная Россия» и компанией «Сахалин Энерджи» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
В рамках выставочного проекта в течение месяца проходят различные мероприятия, мастер-классы, кинопоказы, лекции и экскурсии. С программой фестиваля можно познакомиться на сайте музея http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1389/.
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