Юная сахалинка стала лауреатом творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

Расходы на авиабилеты до Санкт-Петербурга для 12-летней Полины Синякиной и ее мамы, а также на проживание в северной столице взяла на себя «Корпорация развития Сахалинской области».

Тринадцатый Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» проходил при поддержке Администрации Президента России, Правительства России, Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации Государственной Думы Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга. За годы своего существования мероприятие стало устойчивой платформой для раскрытия творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотни талантливых юных исполнителей и художников приезжают в северную столицу для участия в концертных программах с лучшими мировыми оркестрами и музыкантами. Они соревнуются в различных номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, ансамбли, танцевальное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и так далее.

Полина Синякина посещает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» в Южно-Сахалинске. Несколько лет назад девочка занималась вокалом с педагогом центра и сегодня по-прежнему уделяет много времени своему увлечению.

- Мы направили в оргкомитет фестиваля видеозапись выступления Полины, ее творческие декоративно-прикладные работы, - рассказала мама девочки Ольга Синякина. - Вскоре получили приглашение. Начались хлопоты, связанные с поездкой.

Главной проблемой оказалась нехватка средств.

- Обращения в несколько организаций результата не дали, - сказала Ольга Синякина. – Я уже думала, что придется отказаться от поездки, но не знала, как сказать об этом дочери. Она очень хотела побывать фестивале. Но так получилось, что о нашей проблеме узнали в «Корпорации развития Сахалинской области».

- Решение было принято сразу, - сказал генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области» Андрей Медведев. – Талантливый ребенок должен иметь возможность совершенствовать свои способности. Поэтому мы оплатили проезд до Санкт-Петербурга и обратно для Полины и ее мамы, а также проживание во время мероприятия.

В течение ноябрьской недели для юных участников фестиваля была организована насыщенная культурная программа - творческие мастер-классы и арт-терапии, научные конференции. Перед молодыми дарованиями гостеприимно распахнули свои двери Мариинский театр и академическая Капелла Санкт-Петербурга, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской государственной филармонии, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор. Многие жители северной столицы побывали на концертах участников фестиваля, оценили их декоративно-прикладное творчество на выставке в Мариинском театре, где были представлены работы и юной жительницы Сахалина.

- Во время первого концерта я прочитала стихотворение Анатолия Гаркавцева «Мой любимый Сахалин», - поделилась Полина. – Оно сопровождалось красочными слайдами с видами острова. Зрители выступление очень тепло приняли. А на следующем концерте исполнила две песни – «Мамочка моя милая» и «Шел по лесу музыкант».

Наградой Полине стал диплом лауреата первой степени, приглашение вновь посетить фестиваль. А также - прекрасные впечатления, которых хватит на год вперед, и желание достигать новых высот в творчестве.