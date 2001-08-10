На Сахалине в онлайн-формате пройдет всероссийская конференция по вопросам развития казачества. Ее тема – «Стратегия развития казачества на Дальнем Востоке: вчера, сегодня, завтра». К участию в конференции, которая запланирована на 26 и 27 ноября, приглашаются ассистенты, преподаватели и доценты высших учебных заведений.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией, открытие и пленарное заседание, а также выступления будут проводиться в онлайн-формате с использованием приложения ZOOM.

Программа научно-практической конференции разделена на секции:

- История развития казачества в России и на Дальнем Востоке;

- Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества;

- Казачья культура и быт;

- Развитие государственной политики в отношении казачества на Дальнем Востоке.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Сахалинской области. По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с индексацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Научные статьи принимаются до 24 ноября на электронную почту: m.y.pavlova@sakhalin.gov.ru, NPKSakhalin@yandex.ru, а также по ссылке: https://sakhalinnpk.ru/.