Всероссийский географический диктант пройдет на Сахалине

Исторический парк "Россия – моя история" в Южно-Сахалинске станет одной из площадок масштабной акции "Всероссийский географический диктант-2020". Об этом сообщают в министерстве культуры и архивного дела островного региона.

По информации организаторов, географический диктант можно написать и в интернете на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, когда и на офлайн-площадках. Но длится он будет в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания.

Географический диктант проводят с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии России. Это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применить образное мышление, системную логику, глубокую эрудицию.

За пять лет в проекте приняли участие более 1 315 000 человек. До 2016 года включительно акция проводилась только в России, затем вышла на международный уровень. В 2019 году число стран-участниц составило 107 государств. Диктант написали на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе – на МКС", - рассказывают в Минкульте Сахалинской области.