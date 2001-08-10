Тихоокеанское
информационное агентство
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17:42, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Итальянец расскажет сахалинцам о праздниках своей родины в областной библиотеке

Итальянец расскажет сахалинцам о праздниках своей родины в областной библиотеке
Очередное заседание клуба разговорного английского языка состоится в областной библиотеке 25 ноября. Темой встречи станут итальянские праздники.
 
Гость-волонтер, итальянец Диего Фонсато расскажет участникам о самых интересных и загадочных праздниках своей родины и истории их появления. Также слушатели узнают о традициях, обрядах и обычаях Италии, которые соблюдаются и сейчас, сообщили в пресс-службе библиотеки.
 
Встреча пройдет в информационном центре международного сотрудничества на втором этаже СахОУНБ.
 
Начало в 18.30. Вход свободный. Телефон для справок: 45-25-47.

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