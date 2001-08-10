Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2020
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11:32, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Выставка ювелирного искусства открылась в областном художественном музее

Выставка ювелирного искусства открылась в областном художественном музее

Выставка ювелирного искусства и гравюры на стекле Алексея Усманова открылась в областном художественном музее.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, сахалинцев приглашают посмотреть на изделия из серебра, золота, кости, фарфора, дополненные природными камнями, а также гравюры на стекле.

Большую часть экспонатов, представленных на выставке, составляют ювелирные украшения, принадлежащие семье автора, а также предметы из частных коллекций. Каждый предмет по-своему интересен и великолепен.

Выставка будет работать до 19 декабря (включительно). Справки по телефонам: 72-37-38, 72-36-43.

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